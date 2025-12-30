российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 декабря 2025, 16:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Мосты на границе Литвы с Россией и Белоруссией готовят к минированию

Литва разместит на мостах близ российской и белорусской границ специальные конструкции для установки взрывчатки. Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовское министерство обороны.

Подготовка к минированию мостов проходит в рамках создания Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. «Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, на границе уже создано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Также для защиты ключевых дорог сажают деревья и углубляют ирригационные каналы, которые могут служить траншеями и противотанковыми заграждениями.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Белоруссией. Все пять государств ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сославшись на ухудшение безопасности в регионе.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Разведка Эстонии пришла к выводу, что Россия не собирается нападать на страны НАТО / В Польше обломки беспилотника упали на жилой дом / В Польше безработных украинцев лишили льгот / Эстония высылает российского дипломата / В Польше за несколько часов сгорели более 200 квартир / Польша вышла из Договора о запрете противопехотных мин / Французский военный корабль будет наблюдать за российскими судами на Балтике / Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные суда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Европа, В мире, Россия, Белоруссия, Европа, Прибалтика,