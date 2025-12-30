Мосты на границе Литвы с Россией и Белоруссией готовят к минированию

Литва разместит на мостах близ российской и белорусской границ специальные конструкции для установки взрывчатки. Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовское министерство обороны.

Подготовка к минированию мостов проходит в рамках создания Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. «Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, на границе уже создано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Также для защиты ключевых дорог сажают деревья и углубляют ирригационные каналы, которые могут служить траншеями и противотанковыми заграждениями.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Белоруссией. Все пять государств ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сославшись на ухудшение безопасности в регионе.

Вильнюс, Зоя Осколкова

