Эстония высылает российского дипломата

МИД Эстонии объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России, дипломат должен покинуть территорию республики. Об этом сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», – сказано в сообщении.

МИД прибалтийской республики обвинил российского дипломата в том, что он якобы «активно участвовал» в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества. Также, по утверждению эстонского МИДа, сотрудник посольства РФ «способствовал совершению преступлений против государства, в том числе ряда правонарушений, связанных с нарушением санкций». В ведомстве отметили, что за «совершение этих преступлений» осужден один гражданин Эстонии.

Таллин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube