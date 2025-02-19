Польские пограничники достали более 100 кг кокаина со дна Балтийского моря

Польские пограничники обнаружили на дне Балтийского моря более 100 кг наркотиков. По подозрению в причастности к контрабанде задержаны уже семь человек.

В Польше правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась поставками крупных партий кокаина. Было установлено, что запрещенные вещества ввозятся в страну по морю.

Со дна Гданьского залива достали пакеты со 100 кг кокаина. Такая партия на черном рынке оценивается в 60 млн злотых (около 1,3 млрд рублей).

В ходе оперативной работы задержано семь подозреваемых. Расследование продолжается, не исключено, что в скором времени фигурантов станет больше.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube