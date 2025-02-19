российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2025, 10:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Польские пограничники достали более 100 кг кокаина со дна Балтийского моря

Польские пограничники обнаружили на дне Балтийского моря более 100 кг наркотиков. По подозрению в причастности к контрабанде задержаны уже семь человек.

В Польше правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась поставками крупных партий кокаина. Было установлено, что запрещенные вещества ввозятся в страну по морю.

Со дна Гданьского залива достали пакеты со 100 кг кокаина. Такая партия на черном рынке оценивается в 60 млн злотых (около 1,3 млрд рублей).

В ходе оперативной работы задержано семь подозреваемых. Расследование продолжается, не исключено, что в скором времени фигурантов станет больше.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Наркотики

Уронивший посылку курьер вывел полицейских на наркоплантацию / Наркотрафик через Россию резко вырос после начала СВО / На Бали россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков / В Крыму у двух наркокурьеров изъяли 20 кг запрещенных веществ / В Великобритании наркодилер перепутал номер и предложил полиции купить кокаин / В Ингушетии охранник прятал в школе пакет героина / Спецслужбы перекрыли канал поставки кокаина в Европу и изъяли тонну наркотика / В Австралии раскрыли наркосиндикат и изъяли 10 тонн прекурсоров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Европа, В мире, Наркотики, Прибалтика,