В Подмосковье задержали организатора наркотрафика в Европу с 310 кг кокаина

В Московской области задержан организатор наркотрафика из России в Европейский союз. У него изъяли крупную партию кокаина весом в 310 кг. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2001 года рождения, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в государства Европейского Союза с целью последующего незаконного сбыта», – говорится в сообщении.

Личность наркодельца удалось установить в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности. В результате его задержали с поличным с 311,6 кг кокаина и поместили под стражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Расследование продолжается, устанавливаются другие участники банды наркоторговцев.

Москва, Зоя Осколкова

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