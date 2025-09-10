В Польше обломки беспилотника упали на жилой дом

В Польше обломки БПЛА повредили жилой дом. Дрон мог сбиться с курса из-за воздействия РЭБ. Власти обвиняют в произошедшем Россию.

В деревне Вырыки-Воля под Влодавой дрон врезался в жилой дом. Повреждены крыша и автомобиль, передают местные СМИ. Отмечается, что пострадавших нет.

Район падения обломков оцепили, жителей призвали оставаться в своих домах и не выходить без острой необходимости. На месте работают пожарные и сотрудники других экстренных служб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». По его словам, это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО.

При этом официальных сведений о происхождении обнаруженных обломков БПЛА пока нет. Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО, а также с президентом республики Каролем Навроцким.

В свою очередь в Белоруссии заявили, что предупреждали Польшу и Литву о приближении сегодня ночью беспилотников к их территории. Как рассказал агентству «БЕЛТА» начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко, БПЛА сбились с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – отметил Муравейко.

Польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Белоруссии неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, добавил начальник белорусского Генштаба.

