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В Польше за несколько часов сгорели более 200 квартир

В Польше всего за несколько часов сгорели более 200 квартир. Без жилья остались около 500 человек.

Масштабный пожар произошел в предместье Варшавы Зомбки. Огонь вспыхнул на чердаке одного из жилых домов и быстро перекинулся на соседние здания.

В тушении задействовали около 300 пожарных и 60 единиц техники. В результате пострадали четыре человека: трое жильцов надышались дымом, а один из спасателей вывихнул лодыжку.

В общей сложности из домов эвакуировали около 500 человек. Власти пообещали погорельцам предоставить помощь. На первом этапе предусмотрены выплаты до 8 тысяч злотых (около 175 тыс. рублей).

Причины пожара устанавливаются. Предположительно, загорелась неисправная проводка из-за резкого роста нагрузки от работающих в жару кондиционеров.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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