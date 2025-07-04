В Польше за несколько часов сгорели более 200 квартир

В Польше всего за несколько часов сгорели более 200 квартир. Без жилья остались около 500 человек.
Масштабный пожар произошел в предместье Варшавы Зомбки. Огонь вспыхнул на чердаке одного из жилых домов и быстро перекинулся на соседние здания.
В тушении задействовали около 300 пожарных и 60 единиц техники. В результате пострадали четыре человека: трое жильцов надышались дымом, а один из спасателей вывихнул лодыжку.
В общей сложности из домов эвакуировали около 500 человек. Власти пообещали погорельцам предоставить помощь. На первом этапе предусмотрены выплаты до 8 тысяч злотых (около 175 тыс. рублей).
Причины пожара устанавливаются. Предположительно, загорелась неисправная проводка из-за резкого роста нагрузки от работающих в жару кондиционеров.
Варшава, Зоя Осколкова
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