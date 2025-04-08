Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные суда

Эстонские власти намерены разрешить военным топить суда, если возникнут подозрения, что те могут повредить подводную инфраструктуру. Соответствующий законопроект рассматривает парламент Эстонии.

Инициатива разрешает военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты. В крайнем случае эстонским военным разрешать топить суда, не подчиняющиеся приказам.

«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», – заявил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу. Предполагается, что перед тем, как судно затопят, экипаж эвакуируют.

При этом Эстония в этом решении надеется на сотрудничество с Финляндией, Швецией, Латвией и другими союзниками.

Законопроект был разработан после нескольких инцидентов с подводными кабелями связи в Балтийском море. Западные страны обвиняли в причастности к инцидентам Россию, однако никаких доказательств этой версии представлено не было.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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