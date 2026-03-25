В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции

В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Инцидент произошел в эстонском городе Аувере, сообщает телеканал ERR. На месте работают саперы Спасательного департамента, расследование ведет Департамент полиции безопасности.

По словам генерального прокурора Астрид Аси, дрон не был нацелен на Эстонию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Оператор станции Enefit Power утверждает, что электростанция не получила прямых повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение потребителей.

Таллин, Зоя Осколкова

