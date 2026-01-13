российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 января 2026, 12:42 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Эстония не впустила израильтянина с подпадающим под санкции самоваром

Эстонские пограничники не разрешили въезд гражданину Израиля, который вез с собой из России самовар. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на налогово-таможенный департамент республики.

В начале января 25-летний мужчина проходил контроль на КПП в Нарве. Гражданин Израиля был остановлен для дополнительной проверки в «зеленом коридоре».

При себе у путешественника был самовар, который эстонские пограничники сочли подпадающим под санкции товаром. Мужчине вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

ЕС готовится принять очередной пакет антироссийских санкций к 24 февраля / Трамп дал «зеленый свет» новым санкциям против России – сенатор Грэм* / Американский корабль береговой охраны преследует нефтяной танкер под флагом РФ / Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций / Швеция отпустила российское судно, подозреваемое в нарушении санкций / ЕС добавил в антироссийский санкционный список более 40 танкеров / В антироссийский санкционный список ЕС сегодня добавят еще 40 судов / Лондон объявил о новых санкциях против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Туризм, Санкции против России, Эстония,