Эстония не впустила израильтянина с подпадающим под санкции самоваром

Эстонские пограничники не разрешили въезд гражданину Израиля, который вез с собой из России самовар. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на налогово-таможенный департамент республики.
В начале января 25-летний мужчина проходил контроль на КПП в Нарве. Гражданин Израиля был остановлен для дополнительной проверки в «зеленом коридоре».
При себе у путешественника был самовар, который эстонские пограничники сочли подпадающим под санкции товаром. Мужчине вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.
Таллин, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»