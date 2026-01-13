Эстония не впустила израильтянина с подпадающим под санкции самоваром

Эстонские пограничники не разрешили въезд гражданину Израиля, который вез с собой из России самовар. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на налогово-таможенный департамент республики.

В начале января 25-летний мужчина проходил контроль на КПП в Нарве. Гражданин Израиля был остановлен для дополнительной проверки в «зеленом коридоре».

При себе у путешественника был самовар, который эстонские пограничники сочли подпадающим под санкции товаром. Мужчине вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

Таллин, Зоя Осколкова

