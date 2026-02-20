В ЕС не смогли утвердить 20-й пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза на встрече в пятницу не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, на принятии которого к годовщине специальной военной операции настаивает Еврокомиссия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Вместе с тем, как заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, 20-й пакет антироссийских санкций планируется утвердить в понедельник, 23 февраля. Ожидается, что в предстоящие выходные послы стран ЕС проведут внеочередные встречи для поиска компромисса.

Ранее сообщалось, что Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить потолок цен на нефть из России запретом на услуги по перевозке российского топлива из опасений, что это отрицательно скажется на их судоходной отрасли и ценах на энергоносители.

Кроме того, эти страны запросили разъяснения по поводу предложений о санкциях в отношении иностранных портов, которые осуществляют операции с российской нефтью.

Напомним, Еврокомиссия представила очередной, 20-й по счету, пакет санкций против России 6 февраля. Меры охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю. Так, новые рестрикции предполагают внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и запреты на транзакции, включая криптовалюту. Кроме того, Брюссель предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро в год.

