Среда, 4 февраля 2026, 15:59 мск

США разработали новый пакет антироссийских санкций

Фото: Reuters

В США готов очередной пакет санкций против России, но Вашингтон не спешит с применением новый ограничений, ожидая сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Неназванные европейские чиновники сообщили агентству, что Штаты уже разработали новые антироссийские санкции, чтобы усилить давление на Москву при отклонении мирной сделки. Собеседники отметили, что наблюдают за мирными переговорами с долей скептицизма, и она растет.

Среди предложенных мер – ограничения в отношении энергетического сектора, а также судов, которые США считают принадлежащими к теневому флоту и используемыми для транспортировки российской нефти. Кроме того, санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям.

Ранее газета Politico сообщало, что ЕС также подготовил 20-й по счету пакет санкций против России. Ожидается, что Еврокомиссия может представить новые рестрикции до 24 февраля.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

