Politico: ЕС примет 20-й пакет санкций против РФ в начале 2026 года

Власти Евросоюза обсуждают 20-й пакет ограничений против России. Санкции могут быть приняты в начале 2026 года. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, вердикт по 20-му пакету санкций, направленных против России, не ожидается до новогодних праздников. Европейская комиссия (ЕК) сформулирует предложения по новым ограничениям в январе.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в 20-й санкционный пакет против РФ хотят включить запрет на поставки российской нефти и сотрудничество в области ядерной энергетики.

19-й пакет ограничительных мер в отношении России ЕС согласовал в конце октября. Документ предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая.

