российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 ноября 2025, 15:27 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Politico: ЕС примет 20-й пакет санкций против РФ в начале 2026 года

Власти Евросоюза обсуждают 20-й пакет ограничений против России. Санкции могут быть приняты в начале 2026 года. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, вердикт по 20-му пакету санкций, направленных против России, не ожидается до новогодних праздников. Европейская комиссия (ЕК) сформулирует предложения по новым ограничениям в январе.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в 20-й санкционный пакет против РФ хотят включить запрет на поставки российской нефти и сотрудничество в области ядерной энергетики.

19-й пакет ограничительных мер в отношении России ЕС согласовал в конце октября. Документ предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Воспримут как конфискацию: Euroclear предупредил о риске из-за планов ЕС на активы России / ЕС обсуждает скорый запрет на поставки нефти из России / США ввели санкции против россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью / «Пока не понимаем…» В Кремле отреагировали на закон о «разрушительных санкциях» США против России / Трамп готов утвердить антироссийские санкции на определенных условиях / Трамп поддержал введение очень жестких санкций против России / Более 300 иностранных брендов рискуют лишиться товарных знаков в России / МИД России готовит ответ на «визовое безумие» Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Россия, Санкции против России,