Четверг, 23 октября 2025, 11:38 мск

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Страны Евросоюза согласовали 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. Он предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая.

«Мы только что приняли 19-й санкционный пакет, – сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. – Санкции направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае помимо всего прочего».

19-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт в союз российского сжиженного природного газа с 2027 года. Кроме того, меры затронут 117 танкеров, по версии ЕС, связанных с Россией, а также две крупные российские нефтяные компании, передает Bloomberg.

Помимо экономических ограничений, новые рестрикции направлены против российских дипломатов, в частности, меры сокращают их возможности по перемещению по территории Евросоюза.

Накануне Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что ограничения были усилены из-за «отсутствия серьезной воли России участвовать в мирном процессе для прекращения конфликта на Украине».

Брюссель, Зоя Осколкова

