Воспримут как конфискацию: Euroclear предупредил о риске из-за планов ЕС на активы России

Так называемый «репарационный кредит», который Евросоюз рассматривает для выдачи Киеву за счет российских активов, отпугнет инвесторов и повысить стоимость заимствований для европейских стран. Об этом предупредил бельгийский депозитарий Euroclear.

Планы ЕС по предоставлению Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России за пределами самого европейского блока воспримут «как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрывающий верховенство закона». В результате правительства стран ЕС могут столкнуться с более высокими расходами на обслуживание собственных долгов, передает FT.

«Репарационный кредит» может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе, говорится в письме Euroclear, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. «Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что приведет к повышению стоимости заимствований для всех государств-членов», – пишет генеральный директор Euroclear Валери Урбен.

Кроме того, принуждение депозитария инвестировать в «финансирование за счет беспроцентных специализированных долговых инструментов» для реализации этой схемы будет рассматриваться Россией как конфискация. Это приведет к ответным действиям и потенциальным правовым проблемам.

Речь идет о выделении до 140 млрд евро, которые хотят направить в помощь Киеву в течение двух-трех лет. Залогом по ссуде выступят заблокированные активы России. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

