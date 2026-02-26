российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 15:35 мск

В Германии бизнесмена подозревают в 900 нарушениях санкций против России

В Германии гендиректора трех компаний заподозрили в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщило таможенное следственное управление Эссена.

Обыски прошли в офисах трех фирм в Гамбурге. Расследование касается нарушений санкционного режима. Руководителя организаций подозревают в 900 случаях ввоза из РФ запрещенных товаров.

Предположительно, речь идет о поставках на 4 млн евро. Тип продукции не называется в интересах следствия.

У подозреваемого изъяли документацию и электронные носители, а также арестовали имущество и заблокировали активы на сумму около 3,5 млн евро.

Берлин, Зоя Осколкова

