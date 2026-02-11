В ЕС разрабатывают план по переводу российских активов из Euroclear в новый депозитарий

Власти Европейского союза рассматривают возможность перевода российских активов из Euroclear в другой депозитарий, откуда их можно будет изъять с меньшими репутационными потерями для Бельгии. По словам юристов, план сопряжен с рисками, а Москва может ответить широким фронтом – под угрозой окажутся любые активы резидентов ЕС.

С инициативой выступил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон, пишет газета «Известия». Еврокомиссия предлагала изъять средства из Euroclear, где размещено около 250 млрд евро российских активов, и передать их Киеву. Бельгия выступила резко против, опасаясь оттока средств других инвесторов.

Кроме того, в конце 2025 года Центробанк РФ подал иск, где ответчиком является Euroclear, что, по мнению экспертов, резко повысило шансы депозитария лишиться всех своих активов в России. «Депозитарий, по сути, оказался заложником неправомерных действий ЕС, нарушающих нормы международного права. Однако мало что может сделать, так как юридически связан режимом санкций Евросоюза», – говорится в статье.

Замороженные российские средства предлагается перевести на счет в новый депозитарий. Даже рассматривается идея создания специального фонда-буфера, которому будут переданы права управления активами. Этот маневр призван защитить страны ЕС (и в первую очередь Бельгию) от российских контрмер и юридических рисков, связанных с потенциальной конфискацией средств.

Гипотетически ЕС может принять акт о переводе замороженных активов в другой контур учета, указывают юристы. Однако при отсутствии согласия ЦБ РФ главный риск остается прежним: возможное нарушение иммунитета имущества центрального банка по международному праву.

Пока активы находятся в Euroclear, Бельгия остается естественной юрисдикцией исполнения и очевидной мишенью для претензий. При переносе в другой депозитарий Бельгия может попытаться ослабить эту основную юрисдикционную привязку, но сама операция перевода оставляет пространство для споров о законности действий именно на бельгийском этапе.

Это крайне рискованная стратегия, которая создаст опасный прецедент распоряжения чужими государственными резервами на наднациональном уровне. Глобальные инвесторы в Европу такого явно не оценят. Для России это означает неизбежный переход от давления на Бельгию к стратегии «взыскания по широкому фронту». То есть объектом воздействия станут любые активы резидентов ЕС, находящиеся в пределах досягаемости российского правосудия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube