Премьер Бельгии о конфискации российских активов: «Это невозможно»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о невозможности экспроприации замороженных российских активов. Он обратил внимание на то, что Евросоюз не воюет с Россией.

«Изъятие активов – это невозможно. Этого не было никогда в истории, даже во Вторую мировую войну, а сегодня Европа даже не находится в состоянии войны с Россией», – цитирует бельгийского премьера ТАСС.

Де Вевер полагает, что вопрос о дальнейшей судьбе активов России станет предметом переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Бельгия заблокировала инициативу Евросоюза по изъятию российских активов, но поддержала бессрочную заморозку средств РФ в ее юрисдикции.

Евросоюз и страны G7 заморозили порядка 300 млрд евро российских активов, из них около 180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В декабре участники саммита ЕС не смогли достичь договоренности по экспроприации замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026-2027 годы за счет займа.

Брюссель, Наталья Петрова

