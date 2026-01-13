российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 16:20 мск

Швейцария расширила список антироссийских санкций

Фото: Freepik

Власти Швейцарии расширили список санкций против России. Об этом сообщает правительство страны.

Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в постановления, которыми устанавливаются ограничения. В результате в список санкций попали пять физлиц, четыре компании и 41 судно.

Отмечается, что меры вступят в силу 13 января 2026 года.

Швейцария в своих решениях последовала за Евросоюзом, который ввел аналогичные ограничения в декабре. Тогда европейские власти запретили 41 морскому судну из так называемого «теневого флота» вход в порты ЕС и оказание услуг.

Берн, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Санкции против России

