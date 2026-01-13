Швейцария расширила список антироссийских санкций

Власти Швейцарии расширили список санкций против России. Об этом сообщает правительство страны.
Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в постановления, которыми устанавливаются ограничения. В результате в список санкций попали пять физлиц, четыре компании и 41 судно.
Отмечается, что меры вступят в силу 13 января 2026 года.
Швейцария в своих решениях последовала за Евросоюзом, который ввел аналогичные ограничения в декабре. Тогда европейские власти запретили 41 морскому судну из так называемого «теневого флота» вход в порты ЕС и оказание услуг.
Берн, Зоя Осколкова
