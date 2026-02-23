российское информационное агентство 18+

Понедельник, 23 февраля 2026

Евросоюз продлил действие санкций против России до 2027 года

Европейский союз продлил действие санкций в отношении России еще на год – до 24 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации на сайте Официального журнала ЕС.

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – сказано в документе.

ЕС также ввел санкции в отношении восьми российских физлиц, среди которых три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, старший следователь и прокурор, говорится в решении на сайте Официального журнала ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не стоит ждать прогресса в вопросе согласования нового, 20-го по счета, пакета антироссийских санкций. По ее словам, главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник, 23 февраля, готовящийся новый санкций против РФ. «Я думаю, что сегодня по этому вопросу успехов не будет, но мы, несомненно, продолжим предпринимать усилия», – сказала она перед заседанием Совета ЕС (цитата по «Интерфаксу»).

До этого Каллас анонсировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций 23 февраля.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует одобрение новых санкций против РФ до тех пор, пока Украина не возобновит транспортировку нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». В пятницу, 20 февраля, Сийярто объявил, что Венгрия блокирует выделение военного кредита ЕС Украине на 90 млрд евро, пока Киев мешает транзиту нефти из России по «Дружбе». Ранее Венгрия прекратила поставки дизтоплива Украине.

