Евросоюз продлил действие санкций против России до 2027 года

Европейский союз продлил действие санкций в отношении России еще на год – до 24 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации на сайте Официального журнала ЕС.

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – сказано в документе.

ЕС также ввел санкции в отношении восьми российских физлиц, среди которых три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, старший следователь и прокурор, говорится в решении на сайте Официального журнала ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не стоит ждать прогресса в вопросе согласования нового, 20-го по счета, пакета антироссийских санкций. По ее словам, главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник, 23 февраля, готовящийся новый санкций против РФ. «Я думаю, что сегодня по этому вопросу успехов не будет, но мы, несомненно, продолжим предпринимать усилия», – сказала она перед заседанием Совета ЕС (цитата по «Интерфаксу»).

До этого Каллас анонсировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций 23 февраля.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует одобрение новых санкций против РФ до тех пор, пока Украина не возобновит транспортировку нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». В пятницу, 20 февраля, Сийярто объявил, что Венгрия блокирует выделение военного кредита ЕС Украине на 90 млрд евро, пока Киев мешает транзиту нефти из России по «Дружбе». Ранее Венгрия прекратила поставки дизтоплива Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube