Понедельник, 9 февраля 2026, 15:22 мск

Росавиация готова к возобновлению полетов с США

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США, если Вашингтон снимет ограничения, введенные в отношении российских перевозчиков. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Руководитель ведомства напомнил, что ограничения на полеты устанавливали не российские власти, а американские. Москва лишь приняла зеркальные меры, когда Соединенные Штаты ввели ограничения для российских авиакомпаний.

«И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», – сказал Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, глава Росавиации указал на то, что в случае возобновления авиасообщения у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. «Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы», – добавил Ядров.

Москва, Зоя Осколкова

