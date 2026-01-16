В США предложили изъять замороженные активы России в счет имперских долгов

Американский инвестфонд потребовал с России долг времен империи. Организация считает, что деньги можно взять из замороженных на западе активов РФ.

Зарегистрированный в американском штате Техас инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в Окружной суд по округу Колумбия иск с просьбой взыскать с России 225,8 млрд долларов. Эти средства, по словам истца, должны быть выплачены в рамках обязательств по облигациям, выпущенным Российской империей в 1916 году.

Тогда российское правительство продало инвесторам в США государственные облигации на сумму 25 млн долларов с процентной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения пять лет. Однако в 1918 году СССР отказался от всех внешних государственных долгов Временного правительства России и Российской империи.

Истец считает, что задолженность может быть погашена за счет суверенных активов Российской Федерации, которые были заблокированы на Западе в 2014-м и 2022-м годах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube