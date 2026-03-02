российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026, 10:26 мск

В США мигрант в футболке с иранским флагом расстрелял посетителей бара

В американском штате Техас мигрант устроил стрельбу в баре. По предварительным данным, два человека погибли, 14 получили ранения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Инцидент произошел сегодня ночью рядом с кампусом Техасского университета в Остине. Мужчина зашел в бар и открыл огонь из винтовки. Два человека получили смертельные ранения, еще 14 пострадали.

Стрелявшего ликвидировали полицейские. Выяснилось, что он приехал в США несколько лет назад из Сенегала, был несколько раз оштрафован за незаконную торговлю. Предположительно, у мужчины было психическое расстройство.

В полиции сообщили, что устроивший стрельбу мигрант был в футболке с иранским флагом, в его автомобиле нашли Коран. По одной из версий, мотивом для преступления могла стать месть за удары США и Израиля по Ирану.

Остин, Зоя Осколкова

