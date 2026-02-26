Трамп выразил желание завершить конфликт на Украине через месяц – Axios

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил, что предпочел бы, чтобы конфликт на Украине завершился через месяц. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По его данным, в прошедшей накануне 30-минутной беседе также участвовали спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять главы Белого дома бизнесмен Джаред Кушнер. Отмечается, что разговор был дружеским и позитивным.

Во время беседы Зеленский заявил, что надеется на урегулирование конфликта в этом году.

«Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», – сказал один из источников.

По сведениям Axios, Трамп и Зеленский обсуждали возможный трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина. Американский президент сказал украинскому лидеру, что будет работать над организацией такой встречи, если следующий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины пройдет успешно. В разговоре, по данным источников портала, американский лидер также подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, передает «Интерфакс».

Накануне Зеленский заявлял, что новые переговоры между Россией, США и Украиной запланированы на начало марта. До этого Уиткофф анонсировал трехстороннюю встречу по Украине в течение ближайших десяти дней.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров по Украине прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Женеве назвал встречу тяжелой, но деловой, и заявил, что следующая встреча пройдет «в ближайшее время».

Вашингтон, Наталья Петрова

