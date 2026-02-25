Зеленский назвал возможный срок новых переговоров с Россией

Новая встреча с участием делегаций России, США и Украины намечена на начало марта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он подтвердил, что 26 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретится в Женеве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффо и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы обсудить детали программы восстановления Украины, подготовку к трехсторонним переговорам в начале марта и обмен военнопленными.
Комментариев из Кремля касательно этой информации пока не поступало.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров по Украине прошел в Женеве 17-18 февраля.Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Женеве охарактеризовал встречу тяжелой, но деловой. Он также заявил, что следующая встреча пройдет «в ближайшее время».
Киев, Наталья Петрова
