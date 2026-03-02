Иран отказался вести переговоры с США

Тегеран не намерен вести переговоры с США. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Мы не будем вести никаких переговоров с Соединенными Штатами», – написал Лариджани в соцсети.

По мнению Тегерана, американский президент Дональд Трамп своими «ложными надеждами» «погрузил регион в хаос» и «теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных».

Ранее Трамп заявил, что иранские власти выразили готовность к переговорам после атак, предпринятых США и Израилем в минувшие выходные. Американский лидер отметил, что намерен ответить согласием на предложение о диалоге. Трамп также сообщил, что военная операция США в Иране «продвигается очень хорошо» и «с опережением графика», по его словам, 48 иранских лидеров были убиты «за раз».

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана, обстреляв Тегеран и несколько стратегических объектов. Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима». В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube