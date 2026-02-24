СМИ: на американском авианосце прорвало канализацию

На американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится у берегов Ирана, произошел сбой в работе канализационной системы. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США.

Предположительно, поломка случилась на нижней палубе, в результате коридоры затопило грязной водой. На борту корабля расположены около 650 туалетов, которые обслуживают более 4600 военнослужащих. По данным газеты, очереди в санузел достигают 45 минут.

Полностью решить проблему в море удастся. Авианосец может направиться в один из портов Греции, чтобы устранить поломку, передает WSJ.

При этом корабль находится на Ближнем Востоке на случай нанесения ударов по Ирану, решение о которых, как сообщалось ранее, в скором времени может принять Вашингтон.

Вашингтон

2026

