Вторник, 24 февраля 2026, 11:05 мск

СМИ: на американском авианосце прорвало канализацию

На американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится у берегов Ирана, произошел сбой в работе канализационной системы. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США.

Предположительно, поломка случилась на нижней палубе, в результате коридоры затопило грязной водой. На борту корабля расположены около 650 туалетов, которые обслуживают более 4600 военнослужащих. По данным газеты, очереди в санузел достигают 45 минут.

Полностью решить проблему в море удастся. Авианосец может направиться в один из портов Греции, чтобы устранить поломку, передает WSJ.

При этом корабль находится на Ближнем Востоке на случай нанесения ударов по Ирану, решение о которых, как сообщалось ранее, в скором времени может принять Вашингтон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

