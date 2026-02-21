Трамп ввел пошлины в 10% для всех стран после поражения в Верховном суде

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего введение 10-процентных пошлин на импортную продукцию из всех стран мира. Сообщение об этом он разместил в своей соцсети в Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине в размере 10% для всех стран, который вступит в силу практически сразу», – написал американский лидер в соцсети в Truth Social.

Документ вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней, следует из заявления Белого дома. Согласно законодательству, продлить действие пошлины может только Конгресс США. В заявлении американской администрации также указывается, что пошлина не будет уплачиваться с поставок в США ряда критических минералов, энергоносителей, природных ресурсов, удобрений, не производимых на территории страны, некоторых видов сельхозпродукции, лекарств, некоторых видов электроники, автотранспорта, а также продукции, используемой в аэрокосмической отрасли, сообщает «Парламентская газета». Также пошлина не затрагивает импорт в США продукции в сфере национальной безопасности, а также товаров по трехстороннему торговому соглашению США, Мексики и Канады (USMCA).

Трамп объявил о новой пошлине после того, как Верховный суд США 20 февраля признал незаконными большую часть из ранее введенных президентом импортных тарифов на товары практически всех торговых партнеров страны. Суд пришел к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить масштабные пошлины на импорт товаров. Напомним, в апреле 2025 года президент США ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий.

В постановлении Верховного суда не уточняется, должна ли администрация Трампа возместить компаниям расходы из-за пошлин. По оценке Bloomberg, если суд обяжет Белый дом вернуть полную сумму, то она может достигнуть $170 млрд – более половины доходов от тарифов Трампа, пишет «Эксперт».

После решения Верховного суда в Белом доме заявили, что действие некоторых пошлин, введенных главой Белого дома, прекращается. Речь идет о пошлинах в отношении Китая, Мексики и Канады, введенных под видом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также против стран, закупавших нефть или газ у Венесуэлы, импортирующих товары из Ирана и поставляющих нефть на Кубу. Помимо этого, прекращается действие дополнительных пошлин в 25% в отношении Индии, установленных в связи с покупкой ею российской нефти. В Белом доме заявили о планах заменить пошлины другими законными инструментами.

Позже американский лидер объявил, что американская администрация «сделает все возможное, чтобы получать больше денег, чем получали раньше», и анонсировал подписание указа о ведении дополнительно к существующим пошлинам глобальной пошлины в 10%. «Те члены Верховного суда, которые проголосовали против нашего вполне приемлемого и правильного метода тарифов, должны стыдиться себя» – написал президент США в Truth Social.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube