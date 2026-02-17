Трамп призвал Киев поскорее сесть за стол переговоров

Киеву следует побыстрее проявить сговорчивость на переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон из резиденции во Флориде.

«Послушайте, пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам говорю. Мы находимся в такой позиции, когда хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», – сказал глава Белого дома в ответ на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в Женеве.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины пройдут в Швейцарии 17-18 февраля. В отличие от двух первых раундов, которые состоялись в Абу-Даби, российскую делегацию на этот раз возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что стороны намерены обсудить более широкий круг тем, включая территориальный вопрос.

По последним данным, спецборт с делегацией России приземлился в аэропорту Женевы.

Вашингтон, Наталья Петрова

