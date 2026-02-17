российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 09:31 мск

В США три человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча

В США произошла стрельба во время школьного хоккейного матча. В результате три человека погибли, еще трое госпитализированы.

Как сообщают американские СМИ, трагедия произошла на арене Dennis M. Lynch Arena в городе Потакет штата Род-Айленд. Неизвестный открыл огонь во время матча между школьными командами.

Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, еще трое получили ранения. Отмечается, что все жертвы стрельбы – взрослые, их личности устанавливаются.

На месте работают агенты Федерального бюро расследований. По версии следствия, причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.

Вашингтон, Зоя Осколкова

