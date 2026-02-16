российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 февраля 2026, 10:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

США выделили лишь треть денег на ракеты ERAM для Украины

США выделили лишь треть от заявленной суммы сделок по производству для Киева ракет воздушного базирования ERAM. Об этом свидетельствуют данные из-за реестра госзакупок Штатов.

В августе прошлого года США заявили о поставках Украине 3350 ракет ERAM, 3350 GPS-навигаторов, а также комплектующих, запасных частях и других аксессуаров на сумму 825 млн долларов. Для оплаты оборудования Киев будет использовать финансирование от союзников по НАТО, таких как Дания, Нидерланды и Норвегия, в дополнение к зарубежному военному финансированию США.

В качестве основных подрядчиков называли компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Летом 2025-го обе получили от ВВС США контракты на разработку прототипов ERAM. Однако заказы на серийное производство ракет оформили только с первой из них, передает РИА «Новости». Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 млн долларов – около 33% от заявленной стоимости сделки.

В этом году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации. Киевские власти получат только 400 млн долларов по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Скрытая угроза в Киргизии: Трамп нацелился на минералы в Центральной Азии / В Карибском море три человека погибли при атаке США / В США назвали танк Leopard 2 логистическим обременением ВСУ / Стрельба произошла в кампусе университета в США: погибли два человека / США применили секретный лазер, перепутав воздушные шарики с дронами наркокартелей / В США забили тревогу из-за использования детей в рекламе оружия / СМИ: США рассматривают варианты захвата танкеров с иранской нефтью / Генконсул: США могут скрывать статистику по россиянам в американских тюрьмах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, США, Украина,