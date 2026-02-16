США выделили лишь треть денег на ракеты ERAM для Украины

США выделили лишь треть от заявленной суммы сделок по производству для Киева ракет воздушного базирования ERAM. Об этом свидетельствуют данные из-за реестра госзакупок Штатов.

В августе прошлого года США заявили о поставках Украине 3350 ракет ERAM, 3350 GPS-навигаторов, а также комплектующих, запасных частях и других аксессуаров на сумму 825 млн долларов. Для оплаты оборудования Киев будет использовать финансирование от союзников по НАТО, таких как Дания, Нидерланды и Норвегия, в дополнение к зарубежному военному финансированию США.

В качестве основных подрядчиков называли компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Летом 2025-го обе получили от ВВС США контракты на разработку прототипов ERAM. Однако заказы на серийное производство ракет оформили только с первой из них, передает РИА «Новости». Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 млн долларов – около 33% от заявленной стоимости сделки.

В этом году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации. Киевские власти получат только 400 млн долларов по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.

