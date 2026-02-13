российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 февраля 2026, 12:23 мск

США применили секретный лазер, перепутав воздушные шарики с дронами наркокартелей

В США пограничники применили экспериментальную лазерную систему против нескольких воздушных шаров, ошибочно приняв их за беспилотники наркокартелей. При этом удар был не согласован с Федеральным авиационным управлением, что привело к закрытию воздушного пространства на юге страны.

Как сообщает The Wall Street Journal, министр войны Пит Хегсет одобрил передачу строго засекреченной лазерной системы Locust для применения на базе Форт-Блисс в Эль-Пасо. Таможенно-пограничная служба уведомила Федеральное управление гражданской авиации о намерении использовать лазер в пределах базы.

После применения системы и поражения нескольких объектов, которые операторы приняли за дроны мексиканского картеля, было принято решение о закрытии значительной части воздушного пространства юга штатов Техас и Нью-Мексико на десять дней.

По данным газеты, Белый дом, Пентагон и министерство внутренней безопасности заранее не были уведомлены о применении лазера, что вызвало резонанс в Вашингтоне, где пытались установить обстоятельства инцидента и определить ответственных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

