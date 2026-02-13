российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 февраля 2026

В США забили тревогу из-за использования детей в рекламе оружия

Американские сенаторы обвинили производителей оружия в использовании несовершеннолетних в рекламе штурмовых винтовок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Демократы Ричард Блюменталь и Робин Келли разработали законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Компании использовали детей в рекламе штурмовых винтовок, которые часто применяют при массшутингах. Более того, компании выпускали детские версии оружия с мультяшным дизайном.

«Обманный маркетинг оружия использует насилие с применением огнестрельного оружия и подпитывает его, он должен быть остановлен. Наша цель – привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды», – говорится в заявлении Блюменталя.

По данным сенаторов, компании также продавали устройства, позволяющие обходить законодательные ограничения на емкость магазинов, что впоследствии приводило к реальным инцидентам со стрельбой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

