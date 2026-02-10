Генконсул: США могут скрывать статистику по россиянам в американских тюрьмах

Американские власти могут скрывать данные о том, сколько именно российских граждан находится в тюрьмах США. Об этом рассказал генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

Согласно профильной консульской конвенции, власти США обязаны не позднее трех дней уведомить дипломатов при задержании, аресте или ином лишении свободы россиянина.

«Американская сторона не всегда строго следует этому правилу. Иногда получаем информацию с большим опозданием, бывает нас «забывают» по той или иной причине проинформировать. Точной статистики о российских гражданах, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях, нет даже у федеральных властей США и госдепартамента, либо от нас ее намеренно скрывают», – цитирует Маркова РИА «Новости».

У сотрудников консульства не всегда есть возможность оперативно посетить всех россиян, находящихся в американских застенках, из-за кадрового дефицита и ограничений на свободу передвижения.

«Будем делать все зависящее от нас, чтобы без промедлений реагировать на просьбы о помощи от оказавшихся в беде росграждан», – добавил дипломат.

Вашингтон, Зоя Осколкова

