Четверг, 5 февраля 2026, 19:04 мск

Кремль: Москва готова к диалогу с Вашингтоном об ограничении наступательных вооружений

Москва готова вести диалог с Вашингтоном об ограничении стратегических наступательных вооружений в случае конструктивного подхода со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь глав российского государства Дмитрий Песков.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», – сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Сегодня истекает срок действия Договор об СНВ, который ограничивал развертывание ядерного оружия. Причиной стала позиция Вашингтона.

ДСНВ был подписан в 2010 году президентам РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В течение 15 лет соглашение было фундаментом глобального сдерживания, регулировавшего ядерные арсеналы России и США.

Москва, Анастасия Смирнова

