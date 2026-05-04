В США 20 тысяч дальнобойщиков лишились работы из-за незнания английского

В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы за недостаточное знание английского языка. Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи.
В прошлом году американские власти заявили, что запретят управление грузовым транспортом тем, кто недостаточно хорошо владеет английским языком. Водители должны уметь объяснить полицейским, какой груз они везут и куда едут.
«Двадцать тысяч дальнобойщиков отстранены от работы за несоответствие требованиям по знанию английского языка. Дальше будет больше», – написал Даффи на своей странице в соцсети.
Кроме того, 28 тысяч человек лишились водительских удостоверений, выданных незаконно, добавил глава американского минтранса.
Вашингтон, Зоя Осколкова
