Понедельник, 4 мая 2026, 14:06 мск

В США 20 тысяч дальнобойщиков лишились работы из-за незнания английского

В США 20 тысяч водителей грузовиков отстранили от работы за недостаточное знание английского языка. Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи.

В прошлом году американские власти заявили, что запретят управление грузовым транспортом тем, кто недостаточно хорошо владеет английским языком. Водители должны уметь объяснить полицейским, какой груз они везут и куда едут.

«Двадцать тысяч дальнобойщиков отстранены от работы за несоответствие требованиям по знанию английского языка. Дальше будет больше», – написал Даффи на своей странице в соцсети.

Кроме того, 28 тысяч человек лишились водительских удостоверений, выданных незаконно, добавил глава американского минтранса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

