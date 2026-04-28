В Мексике арестовали одного из лидеров крупнейшего наркокартеля

В Мексике силовики задержали Эль Хардинеро – одного из ключевых лидеров самого крупного картеля страны «Новое поколение Халиско». Об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.

По словам министра, Аудиас Флорес, известный как Эль Хардинеро, разыскивается США с целью экстрадиции. Штаты назначили награду за поимку лидера наркокартеля в размере 5 млн долларов.

Эль Хардинеро являлся региональным командующим «Нового поколения Халиско», который контролировал обширные территории картеля вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Кроме того, его считают преемником наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), убитого силовиками в феврале.

Под руководством Эль Менчо наркокартель занял доминирующее положение на рынке и стал одним из основных поставщиков синтетических наркотиков в Соединенные Штаты. После его смерти боевики устроили беспорядки, которые охватили более 20 мексиканских штатов, жертвами погромов стали 25 полицейских.

Мехико, Зоя Осколкова

