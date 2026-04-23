российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2026, 14:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Крупную нарколабораторию выявили и ликвидировали в Пермском крае

В Пермском крае выявили подпольную нарколабораторию, которая могла производить до 25 кг запрещенных веществ в месяц. Об этом сообщила официальный представитель Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что криминальное производство было оборудовано в складском помещении одной из деревень Пермского муниципального округа. В ходе обыска на территории наркофабрики обнаружено более 30 кг наркотических средств синтетического происхождения и более двух тысяч литров прекурсоров», – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские изъяли столитровый реактор, 278 единиц лабораторного оборудования и другие предметы. «Задержаны трое жителей краевого центра, которые подозреваются в изготовлении наркотических средств», – добавила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Наркотики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,