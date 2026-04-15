США разбомбили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

США в очередной раз нанесли удар по гражданскому судну в Тихом океане. В результате погибли четыре человека.

По данным американской разведки, лодка принадлежала наркоторговцам. Четверо участников наркотрафика убиты, сообщило южное командование Пентагона.

В США утверждают, что судном пользовались члены террористической организации для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены и далее проводить атаки на суда, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат наркокартелям. Географию таких ударов американский лидер определил словосочетанием «где угодно».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube