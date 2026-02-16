В Ленобласти при задержании наркодилер сбил полицейского

В Ленинградской области полицейские задержали наркоторговца, который сбил одного из стражей порядка и пытался избавиться от запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на 596-м километре магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Водитель заметно нервничал. Внезапно он резко нажал на педаль, и машина начала движение, сбив инспектора.

«Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Кроме того, наркодилер стал фигурантом расследования по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

