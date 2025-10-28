В Ленобласти раскрыли крупную нарколабораторию с оборотом в 400 млн рублей

В Ленинградской области обнаружили подпольную лабораторию, в которой хранилось сырье для изготовления наркотиков на 400 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Прекурсор, предназначенный для производства синтетических наркотиков, выявили в составе сборного груза из Восточной Азии. В результате дальнейших оперативных действий были задержаны двое мужчин, которые ранее отбывали наказание за распространение наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято сырье, из которого можно было бы изготовить около 200 кг наркотика. Стоимость такой партии на «черном» рынке оценивается примерно в 400 млн рублей», – говорится в сообщении ФТС.

В лаборатории найдены все необходимые компоненты для производства запрещенных веществ: оборудование, специальная одежда и холодильные установки. Изготовленные наркотики планировали распространять через закладки.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств и их прекурсоров»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube