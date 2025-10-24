российское информационное агентство 18+

Пятница, 24 октября 2025, 10:52 мск

Президент Колумбии заявил о связях наркоторговцев с Трампом

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что колумбийские наркоторговцы живут в США и используют свои связи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Колумбийские ультраправые живут в Майами, торгуют наркотиками, занимаются лоббистской деятельностью и преследуют определенную цель. Она заключается в использовании Трампа, дружбы с ним», – сказал глава республики в ходе пресс-конференции.

По словам Петро, наркобароны живут не только в США, но и в ОАЭ, Италии и Испании.

Несколько дней назад Трамп обвинил колумбийского президента в том, что тот ничего не делает, чтобы остановить производство наркотиков в его стране. Глава Белого дома заявил, что прекратит все выплаты и субсидии США Колумбии.

Богота, Зоя Осколкова

