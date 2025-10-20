Трамп прекратил выплаты Колумбии и потребовал уничтожить «наркотические поля»

Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что прекратит все выплаты и субсидии США Колумбии, что ознаменовало собой резкую эскалацию его отношений с президентом страны Густаво Петро.

Трамп написал в социальных сетях, что Петро ничего не делает, чтобы остановить производство наркотиков в его стране, несмотря на крупномасштабные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются ничем иным, как долгосрочным грабежом Америки.

«С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма выплат или субсидий больше не будут направляться в Колумбию», – написал Трамп капслоком.

Два лидера уже продолжительное время спорят из-за проблем миграции и незаконного оборота наркотиков, особенно на фоне того, что США наносят удары по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, в Карибском море, но сделанное в воскресенье заявление обострило трения из-за новых финансовых ставок.

По данным Госдепартамента США, в этом финансовом году США предоставили Колумбии помощь на сумму около 210 миллионов долларов, включая около 31 миллиона долларов в виде поддержки сельского хозяйства. Неясно, о каких именно выплатах Трамп говорил в воскресенье, но США, безусловно, являются крупнейшим спонсором безопасности Колумбии, ежегодно выделяя миллиарды долларов. Эта андская страна ранее была самым надёжным союзником Вашингтона в Южной Америке в вопросах национальной безопасности и обороны.

Трамп предупредил Петро, ​​что ему «лучше закрыть эти поля смерти», имея в виду районы, где производятся наркотики, «иначе их за него закроют Соединенные Штаты, и это будет сделано некрасиво».

Комментарии Трампа прозвучали после того, как его администрация в прошлом месяце заявила, что Колумбия «явно не выполнила» свои обязательства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но США продолжат финансировать эту страну. Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина, на долю которого, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, приходится почти две трети всего объёма его производства.

Президент Колумбии Петро ответил Трампу и раскритиковал его, сославшись на выдающегося писателя своей страны, лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса.

«Вы грубы и невежественны по отношению к Колумбии. Прочитайте, как это сделал ваш временный поверенный в делах в Колумбии, «Сто лет одиночества», и, уверяю вас, вы узнаете кое-что об одиночестве», – написал Петро в социальных сетях.

Роман 1967 года повествует о взлете и падении вымышленного колумбийского города.

Петро продолжил: «Я не занимаюсь бизнесом, как вы, – я социалист. Я верю в солидарность, общее благо и общие ресурсы человечества, и самое главное: жизнь, которая теперь находится под угрозой из-за вашей нефти. Если я не бизнесмен, то я ещё меньше наркоторговец. В моём сердце нет жадности».

