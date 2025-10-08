В Турции актеров и певцов проверят на наркотики

В Турции задержали нескольких известных артистов в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков. Фигурантов проверят на наличие в крови запрещенных веществ.

В общей сложности в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны 19 человек.

По данным местных СМИ, среди задержанных оказались певица Хадисе, актер Кубилай Ака, исполнительница Симге Сагын, актриса Демет Эвгар, блогерша Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

Отмечается, что фигурантов отвели на допрос в полицию. Кроме того, у них возьмут анализы крови для проверки на наличие наркотиков.

Анкара, Зоя Осколкова

