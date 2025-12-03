российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025, 17:22 мск

Наркокартели используют больных коров для контрабанды кокаина в Европу

Банды загружают суда больным скотом, чтобы доставлять кокаин в Европу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на расследование Морского аналитического и оперативного центра по борьбе с наркотиками (MAOC-N).

По данным газеты, преступные группы используют старые суда для перевозки коров, чтобы скрыть крупные партии кокаина. На борту тысячи больных животных, которые часто погибают в условиях антисанитарии и без должного ухода.

Это создает для полиции и таможенных служб двойную проблему: помимо очевидных рисков для здоровья, конфискация такого судна превращается в «логистический кошмар» из-за необходимости размещения тысяч голов скота.

Такие суда ходят под флагами Панамы или Танзании, утверждает издание. Крупные партии наркотиков прячут в зернохранилищах или других отсеках. В открытом океане груз привязывают к надувным плотам с GPS-маяками и сбрасывают за борт для последующего захвата сообщниками у берегов Европы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

