Наркокартели используют больных коров для контрабанды кокаина в Европу

Банды загружают суда больным скотом, чтобы доставлять кокаин в Европу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на расследование Морского аналитического и оперативного центра по борьбе с наркотиками (MAOC-N).

По данным газеты, преступные группы используют старые суда для перевозки коров, чтобы скрыть крупные партии кокаина. На борту тысячи больных животных, которые часто погибают в условиях антисанитарии и без должного ухода.

Это создает для полиции и таможенных служб двойную проблему: помимо очевидных рисков для здоровья, конфискация такого судна превращается в «логистический кошмар» из-за необходимости размещения тысяч голов скота.

Такие суда ходят под флагами Панамы или Танзании, утверждает издание. Крупные партии наркотиков прячут в зернохранилищах или других отсеках. В открытом океане груз привязывают к надувным плотам с GPS-маяками и сбрасывают за борт для последующего захвата сообщниками у берегов Европы.

