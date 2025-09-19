Полторы тонны кокаина изъяли в порту Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков. Запрещенный груз приехал из Эквадора.

Более 1500 кг кокаина изъяли спецслужбы на судне «Cool Emerald», прибывшем из Эквадора. Наркотики были спрятаны в ящиках с бананами.

Как отметили в ФСБ России, из Петербурга порошок должен был распространиться дальше по всей стране, но планы наркомафии сорвали правоохранители совместно с таможенной службой.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

По оценке силовиков, на черном рынке стоимость изъятого груза может доходить до 20 млрд рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

