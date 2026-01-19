В Приморье полицейские подменяли наркотики на складе вещдоков и продавали их

В Приморском крае двух полицейских подозревают в незаконной продаже наркотиков, которые подлежали уничтожению. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В Приморье арестованы двое сотрудников полиции и их соучастники, подозреваемые в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств… С учетом позиции прокуратуры фигуранты заключены под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, два сотрудника отдела тылового обеспечения с января 2025 года воровали запрещенные вещества, которые находились на хранении и подлежали уничтожению. Чтобы пропажу было сложнее обнаружить, полицейские подменяли наркотики на похожие по виду вещества. Украденные наркотики отдавали двум местным жителям для сбыта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), а также по п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое организованной группой из корыстной заинтересованности).

