Суббота, 1 ноября 2025, 14:24 мск

В Новосибирске женщина в суде пыталась передать наркотики сожителю через поцелуй

Жительницу Новосибирска приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Следователи установили, что женщина незаконно приобрела запрещенное вещество и пришла в здание Кировского районного суда, где стала ждать своего сожителя, чье дело должно было рассматриваться.

Когда мужчина проходил мимо, она поцеловала его, попытавшись передать наркотики, которые находились у нее во рту. Действия пресекли судебные приставы.

Новосибирск, Зоя Осколкова

