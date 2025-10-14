В Кузбассе выявили нарколабораторию под руководством украинской ОПГ

В Кемеровской области выявили лабораторию по производству запрещенных веществ, которую курировала украинская преступная группа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Кузбассу.

В межрегиональную преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Лаборатория производила синтетические наркотики для распространения на территории РФ.

По данным спецслужбы, в помещении наркотической лаборатории было изъято более 38,6 кг мефедрона, а также более 1,5 т прекурсоров и оборудование для синтеза наркотиков.

Задержан один член банды. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Кемерово, Зоя Осколкова

