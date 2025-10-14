российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 10:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе выявили нарколабораторию под руководством украинской ОПГ

В Кемеровской области выявили лабораторию по производству запрещенных веществ, которую курировала украинская преступная группа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Кузбассу.

В межрегиональную преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Лаборатория производила синтетические наркотики для распространения на территории РФ.

По данным спецслужбы, в помещении наркотической лаборатории было изъято более 38,6 кг мефедрона, а также более 1,5 т прекурсоров и оборудование для синтеза наркотиков.

Задержан один член банды. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Наркотики

В Италии случайно обнаружили партию наркотиков на 16 млн евро / В Турции актеров и певцов проверят на наркотики / Полторы тонны кокаина изъяли в порту Санкт-Петербурга / В Якутии изъяли партию наркотиков на 1 млрд рублей / В Подмосковье задержали крупную партию наркотиков в катушках с кабелем / В Сибири раскрыли нарколабораторию с кураторами с Украины / В Крыму иностранец выращивал коноплю среди арбузов / В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,