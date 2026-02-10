США разбомбили еще одно судно в Тихом океане

В Тихом океане США нанесли удар по судну, которое, по мнению Вашингтона, принадлежало торговцам наркотиками. В результате погибли два человека.

Как сообщает Южное командование вооруженных сил США, операция была проведена в восточной части Тихого океана. Судно направлялось по маршруту, который известен спецслужбам как канал переправки наркотиков.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар, в результате которого были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил, сообщило командование.

Военные связались с Береговой охраной США для спасения выжившего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

