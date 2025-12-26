Лжеминеры помогли правоохранителям задержать наркоторговца в Москве

Сообщение о минировании отеля помогло правоохранителям выйти на след наркоторговца в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В одну из столичных гостиниц поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сотрудники отеля вызвали экстренные службы, людей из помещения эвакуировали.

Во время осмотра в одном из номеров сотрудники полиции заметили подозрительный рюкзак. Служебная собака отреагировала на возможную угрозу. Взрывотехники проверили предмет, но бомбу не обнаружили.

Внутри рюкзака оказался пакет с запрещенным веществом. Сотрудники отеля описали постояльца, который спешно покинул свой номер, бросив вещи. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

